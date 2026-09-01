Спустя почти 30 лет: Дэвиса признали виновным в убийстве Тупака Присяжные признали Дуэйна Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура спустя 30 лет

Москва1 сен Вести.Присяжные в США признали Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура. Соответствующий вердикт был оглашен в ходе трансляции судебного заседания.

Мы, присяжные, считаем подсудимого Дуэйна Кэффи Ди Дэвиса виновным в убийстве первой степени с применением оружия говорится в вердикте, который зачитала судья

Тупак Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Автомобиль BMW, в котором находились рэпер и основатель Death Row Records Шуг Найт, остановился на светофоре. После этого по машине открыли огонь из белого Cadillac, находившегося рядом.

Шакур получил несколько ранений и скончался через несколько дней. На момент смерти ему было 25 лет.

Дэвис, известный также по другим преступлениям, в мемуарах, опубликованных в 2019 году, писал, что рассказывал полиции о своем нахождении в автомобиле, из которого велась стрельба. Он остается единственным выжившим из четырех человек, находившихся в машине в момент нападения.

Таким образом, спустя почти три десятилетия дело об убийстве одного из наиболее известных рэп-исполнителей в истории получило судебный вердикт.