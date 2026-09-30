СМИ узнали, что рэпер P.Diddy устроил себе элитную жизнь в тюрьме в США NBC: рэпер P.Diddy в тюрьме платит заключенным за массаж и пьет элитный алкоголь

Москва30 сен Вести.Скандально известный американский рэпер и продюсер Шон Комбс (P.Diddy), который отбывает наказание в тюрьме в США, платит другим заключенным за массаж и еду, а также распивает элитный алкоголь. На поддержание прежнего образа жизни у него уходят тысячи долларов в месяц, передает телеканал NBC со ссылкой на других заключенных.

Сейчас Комбс находится в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Там он отбывает 50-месячный срок по двум эпизодам перевозки лиц для занятия проституцией​​​.

Шон Комбс тратит тысячи долларов в месяц, чтобы перенести свой образ жизни в коррекционное учреждение общего режима на юге Нью-Джерси... Здесь есть мужчины, которые готовят и убирают для него. Есть те, кто застилают постель и стирают. Один мужчина даже делает ему китайский массаж говорится в публикации

По словам собеседников телеканала, хип-хоп-артист платит заключенным за то, чтобы они убирали туалет перед его приходом, готовили ему разнообразную еду. Также рэпер покупает у арестантов антидепрессанты, сидит в социальных сетях, а на выходных распивает элитный алкоголь. Запасы спиртного, как утверждают источники телеканала, якобы пополняет охрана учреждения.

В августе сообщалось, что P. Diddy могут обвинить в "заказе" убийства рэпера Тупака Шакура.