Рэпер P. Diddy получил травму головы при драке с наркобароном в тюрьме TMZ: рэпер P. Diddy получил травму головы, подравшись в тюрьме с наркобароном

Москва14 окт Вести.Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы при драке с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус в федеральной тюрьме Форт-Дикс. Об этом пишет TMZ со ссылкой на источники.

По данным портала, конфликт произошел 9 октября, когда у рэпера был перерыв от нахождения в дисциплинарном изоляторе. К драке привела публикация NBC о роскошных условиях содержания артиста. После выхода материала администрация тюрьмы провела как минимум две проверки и изъяла у заключенных, включая наркобарона, мобильные телефоны.

Согласно этой информации, наркобарон был недоволен потерей привилегий, в результате чего и возникла потасовка.

После произошедшего P. Diddy и наркобарона поместили в дисциплинарный изолятор на две недели.

Журналисты уточнили, что наркобарон отбывает 23-летний срок с 2012 года, у него есть влияние среди других заключенных.

Ранее TMZ писал, что в ночь на 10 октября рэпера вывезли из тюрьмы в Нью-Джерси с травмой головы. По данным Page Six, Комбса экстренно доставили в больницу после того, как он ударился головой о двухъярусную кровать.

В сентябре американские СМИ сообщали, что P. Diddy устроил себе в заключении "элитные" условия: заказывал массаж, еду, стирку и дорогой алкоголь. После огласки его поместили в изолятор строгого режима на время проверки.

В 2025 году Комбса приговорили к 50 месяцам лишения свободы по двум эпизодам перевозки людей с целью занятия проституцией. По более тяжким обвинениям в рэкете и торговле людьми для сексуальной эксплуатации его оправдали. Ожидается, что рэпер выйдет из тюрьмы в январе 2028 года.