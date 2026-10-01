Рэпер P. Diddy попал в изолятор после сообщений о его VIP-содержании в тюрьме Рэпера P. Diddy перевели в изолятор после сообщений СМИ о VIP-условиях в тюрьме

Москва1 окт Вести.Американского музыкального продюсера и рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, перевели в одиночную камеру после резонансных публикаций СМИ о его "элитных" условиях содержания в тюрьме. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По их данным, Комбса поместили в изолятор строгого режима в связи с расследованием его пребывания в заключении "в качестве VIP-персоны".

Портал уточняет, что перевод в одиночную камеру является стандартной процедурой для заключенных на фоне подобных разбирательств.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Комбс, отбывая наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси, пользуется привилегиями, тратя тысячи долларов в месяц. Журналисты пришли к выводу, что другие заключенные за деньги готовят ему еду, убирают, стирают и делают массаж. В частности, в материалах журналистов было сказано, что осужденные моют душ перед тем, как туда заходит исполнитель, а также готовят для него курицу карри и пиццу на самодельном нагревательном аппарате. Также рэпера уличили в использовании за решеткой гаджетов и применении препаратов.

Кроме того, СМИ писали, что рэпер хвастает перед сокамерниками, что скоро якобы будет помилован.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy более чем к четырем годам заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Присяжные признали Комбса виновным по двум эпизодам такой транспортировки, но сняли с него обвинения в вымогательстве и торговле людьми, которые грозили пожизненным заключением. При этом СМИ писали, что рэпер также мог быть причастен к насилию, устраивал вечеринки с оргиями и похищения людей. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет.