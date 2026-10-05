Москва5 октВести.Барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Фил Радд был оштрафован судом в Новой Зеландии за неосторожную езду, сообщила газета The New Zealand Herald.
Инцидент произошел в городе Тауранга, где живет музыкант. Суд установил, что барабанщик, находясь за рулем автомобиля Ferrari 599, не вписался в поворот на круговой развязке и врезался в дерево.
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Данный инцидент - не первый случай, когда у Радда возникли проблемы с законом. В 2014 году барабанщику предъявляли обвинения в попытке организации убийства двух человек, однако позднее они были отозваны полицией.
Годом позже музыкант был приговорен к восьми месяцам домашнего ареста после признания вины в угрозах убийством, а также в хранении марихуаны и метамфетамина.