Барабанщика AC/DC оштрафовали за ДТП Барабанщика AC/DC Фила Радда оштрафовали за ДТП в Новой Зеландии

Москва5 окт Вести.Барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Фил Радд был оштрафован судом в Новой Зеландии за неосторожную езду, сообщила газета The New Zealand Herald.

Инцидент произошел в городе Тауранга, где живет музыкант. Суд установил, что барабанщик, находясь за рулем автомобиля Ferrari 599, не вписался в поворот на круговой развязке и врезался в дерево.

[Суд] оштрафовал Радда на 500 долларов и обязал его выплатить 100 долларов в виде судебных издержек говорится в публикации

Данный инцидент - не первый случай, когда у Радда возникли проблемы с законом. В 2014 году барабанщику предъявляли обвинения в попытке организации убийства двух человек, однако позднее они были отозваны полицией.

Годом позже музыкант был приговорен к восьми месяцам домашнего ареста после признания вины в угрозах убийством, а также в хранении марихуаны и метамфетамина.