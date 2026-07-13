Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai после ДТП в центре Москвы с его участием

Суд Москвы зарегистрировал иск к рэперу Navai после ДТП с его участием Суд зарегистрировал иск к рэперу Navai после ДТП в центре Москвы с его участием

Москва13 июл Вести.Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск Центра организации Дорожного движения Правительства (ГКУ ЦОДД) к рэперу Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), попавшему 5 мая в ДТП на Зубовском бульваре. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Вечером 5 мая Ferrari музыканта врезалась в светофор на Зубовском бульваре. В результате аварии никто не пострадал.

Были повреждены … транспортная колонка, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака. Согласно уточненному сметному расчету сумма материального ущерба, причиненного в результате ДТП, с учетом проведенных ремонтных работ составила 91.282 рубля говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Таким образом, истец просит взыскать с рэпера вышеуказанную сумму.