Иск к рэперу Наваи, возместившему ущерб от ДТП в центре Москве, отозван

Центр управления дорожным движением Москвы отозвал иск к рэперу Наваи Иск к рэперу Наваи, возместившему ущерб от ДТП в центре Москве, отозван

Москва23 сен Вести.Иск на 91 тысячу рублей к рэперу Наваи Бакарову за повреждение дорожной инфраструктуры отозван Центром организации дорожного движения Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

Кунцевский районный суд города Москвы 23 сентября 2026 года прекратил производство по гражданскому делу по иску Государственного казенного учреждения города Москвы - Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) к Бакирову Наваи в связи с отказом истца от иска говорится в сообщении

5 мая артист въехал на Ferrari в дерево и повредил бордюр и светофор. Согласно уточненному сметному расчету, сумма материального ущерба, причиненного в результате ДТП, с учетом ремонта составила 91 282 рублей.

Позже рэпер Наваи оплатил причиненный им ущерб.