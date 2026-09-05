В Москве на Большой Пироговской улице произошло ДТП с Ferrari

В центре Москвы произошло ДТП с красной Ferrari В Москве на Большой Пироговской улице произошло ДТП с Ferrari

Москва5 сен Вести.В субботу, 5 сентября, на Большой Пироговской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин, одна из которых - Ferrari. Об этом сообщили в Дептрансе в мессенджере MAX.

Предварительно, пострадавших нет. Движение не затруднено, на месте работают специалисты.

По данным SHOT, речь идет о столкновении Ferrari 812 Superfast и Volkswagen Touareg.

От удара Ferrari врезалась в забор, у машины отлетело колесо. На месте работают медики и полиция отмечает канал

Ferrari стоимостью около 30 миллионов принадлежит бизнесмену.