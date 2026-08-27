На МКАД водитель Lamborghini за 20 млн руб. врезался в несколько автомобилей

Водитель Lamborghini за 20 млн руб. попал в массовую аварию на МКАД На МКАД водитель Lamborghini за 20 млн руб. врезался в несколько автомобилей

Москва27 авг Вести.На пересечении МКАД и Рублево-Успенского шоссе произошло массовое ДТП с участием Lamborghini, стоимость которого оценивается в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает "Регнум".

По информации источника, авария произошла ночью. Изначально небольшое ДТП произошло между двумя автомобилями. Перед ними был выставлен знак аварийной остановки.

Однако в один из моментов Lamborghini Urus на скорости въехал в еще несколько соседних машин. Остановился дорогостоящий автомобиль только после столкновения с ограждением.

Обошлось без пострадавших.