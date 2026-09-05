Москва5 сенВести.Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия с Ferrari.
Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением.
Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательствомотмечается в сообщении в мессенджере MAX
На опубликованных кадрах видно, что машину занесло и она столкнулась с припаркованным Volkswagen, после Ferrari врезалась в забор.
Инцидент произошел на Большой Пироговской улице. Предварительно, пострадавших нет.