На видео попал момент ДТП с Ferrari в центре Москвы

Момент ДТП с Ferrari попал на видео На видео попал момент ДТП с Ferrari в центре Москвы

Москва5 сен Вести.Дептранс Москвы опубликовал видео, на котором запечатлен момент дорожно-транспортного происшествия с Ferrari.

Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением.

Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством отмечается в сообщении в мессенджере MAX

На опубликованных кадрах видно, что машину занесло и она столкнулась с припаркованным Volkswagen, после Ferrari врезалась в забор.

Инцидент произошел на Большой Пироговской улице. Предварительно, пострадавших нет.