Рэпер Navai возместил ущерб от ДТП с поврежденным светофором в Москве

Рэпер Navai оплатил причиненный ущерб после ДТП в центре Москвы Рэпер Navai возместил ущерб от ДТП с поврежденным светофором в Москве

Москва8 сен Вести.Рэп-исполнитель Наваи Бакиров, более известный как Navai, покрыл нанесенный им ущерб инфраструктуре города Москвы во время ДТП с его участием. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария с участием рэпера произошла 5 мая на Зубовском бульваре. В ходе него Navai въехал на спорткаре в дерево, после чего были повреждены бордюр и светофор.

Поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущерба написано в сообщении

Иск к Navai был подан со стороны Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Также в ЦОДД подтвердили покрытие артистом расходов за подачу иска в суд.