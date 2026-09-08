Москва8 сенВести.Рэп-исполнитель Наваи Бакиров, более известный как Navai, покрыл нанесенный им ущерб инфраструктуре города Москвы во время ДТП с его участием. Об этом сообщает РИА Новости.
Авария с участием рэпера произошла 5 мая на Зубовском бульваре. В ходе него Navai въехал на спорткаре в дерево, после чего были повреждены бордюр и светофор.
Поступили документы, в частности платежные поручения, подтверждающие оплату причиненного материального ущербанаписано в сообщении
Иск к Navai был подан со стороны Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Также в ЦОДД подтвердили покрытие артистом расходов за подачу иска в суд.