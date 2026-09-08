В аварии на Рублевке с участием блогера-миллионника Столярова никто не пострадал

В ДТП с участием блогера Алексея Столярова в Москве никто не пострадал В аварии на Рублевке с участием блогера-миллионника Столярова никто не пострадал

Москва8 сен Вести.Пострадавших в результате массовой аварии на Рублевском шоссе с участием блогера Алексея Столярова нет, сообщает ИС "Вести".

Авария с четырьмя автомобилями произошла вечером 7 сентября на Рублевском шоссе. По предварительным данным, сначала Volkswagen на скорости врезался в отечественную легковушку, после чего в них врезалось такси, которое отбросило на встречную полосу. После сильного удара "Лада" по инерции покатилась вперед и задела BMW X6 блогера. Алексей Столяров отметил, что повреждение его автомобиля незначительные.

Мы не переживаем, что какие-то повреждения, потому что это бампер обычный... Ребята машины сильно повредили, особенно парень там, который вроде наш подписчик еще оказался сказал блогер

Больше всего повреждений получил Volkswagen. Вместе с тем, в аварии никто не пострадал.