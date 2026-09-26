Блогер Некоглай оштрафован в Молдавии на $5650 за вождение под наркотиками

Некоглая оштрафовали в Молдавии на $5650 за вождение после приема наркотиков Блогер Некоглай оштрафован в Молдавии на $5650 за вождение под наркотиками

Москва26 сен Вести.Обвиняемого в наркоторговле блогера Некоглая (настоящее имя – Николай Лебедев) оштрафовали на 5650 долларов за вождение без прав в состоянии наркотического опьянения. Об этом говорится в материалах дела суда Кишинева, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Инцидент произошел в феврале 2025 года​​​. У сотрудников дорожной полиции возникли подозрения, что Лебедев находится в состоянии наркотического опьянения, поскольку его глаза слегка покраснели и были мутными. Блогеру задали вопрос, принимал ли он какие-либо нелегальные вещества, на что он заявил, что употреблял марихуану.

Кроме того, Некоглая штрафовали за вождение после приема наркотиков и без прав в июне текущего года.

Лебедев Николай был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264/1, пунктом 5 Уголовного кодекса (вождение в нетрезвом виде), он приговаривается к штрафу в размере 100 тысяч леев (5650 долларов) постановил суд Кишинева

Как уточняется в судебных материалах, в ходе заседания блогер признал вину и полностью сознался в совершении инкриминируемых правонарушений. Он также заявил, что принимает доказательства, приобщенные к делу, и понимает суть преступления, в котором его обвиняют.

Согласно данным дополнительной проверки, Лебедев на законных основаниях владеет авто, за рулем которого он находился, однако водительскими правами он не владеет. Вместе с ним в автомобиле находилась его жена, машина был отправлена на штрафстоянку, а блогера обязали пройти проверку в Республиканском наркодиспансере.

Суд пошел на сделку с Лебедевым, так как это было его первое серьезное правонарушение. Помимо этого, блогер признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что Лебедев был задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками и создании притона в пригороде Кишинева. В числе клиентов Лебедева были его несовершеннолетние поклонники.