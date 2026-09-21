Блогер Некоглай задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками Блогера Некоглая задержали в Молдавии

Москва21 сен Вести.Блогер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) задержан в Молдавии по подозрению в торговле наркотиками и создании притона в пригороде Кишинева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что 25-летнего блогера задержали вместе с его супругой. Канал со ссылкой на местные СМИ отмечает, что клиентами Лебедева были его несовершеннолетние поклонники.

По версии следствия, Некоглай приглашал подписчиков к себе домой для употребления наркотических средств. На прошлой неделе в его жилье провели обыск и обнаружили два пакета с запрещенными веществами, весы и приборы для измельчения.

Николай во время задержания напал на правоохранителей, а его жена безуспешно пыталась скрыться. Суд выдал ордера на арест сроком 30 дней. Паре грозит от 7 до 15 лет колонии.

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