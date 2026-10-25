Петр Ян рассказал о слишком больших шортах, выданных на бой с Двалишвили

Петр Ян сражался в октагоне не только с Двалишвили, но и с неудобными шортами Петр Ян рассказал о слишком больших шортах, выданных на бой с Двалишвили

Москва25 окт Вести.Российский боец смешанных единоборств Петр Ян был вынужден постоянно поправлять шорты из-за слишком свободной резинки во время титульного поединка с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом российский спортсмен рассказал после боя.

Проблемы с шортами стали заметны во время предматчевых процедур. За разминку Ян успел несколько раз подтянуть шорты.

По подсчетам Sports.ru, за пять раундов самого боя россиянин поправил экипировку более 60 раз, причем 22 из них пришлись на заключительный раунд. Чаще всего Ян отвлекался на шорты после защиты от попыток соперника перевести поединок в партер.

Они неплохие, я хотел, чтобы был наш флаг. Только с резинкой немного перестарались, большевата. Реально боялся, что шорты потеряются где-нибудь на повороте признался боец после встречи

Компания Venum изготовила экипировку специально для турнира UFC 333 в Абу-Даби. На шортах изображены российский триколор, крест, меч и щит, отсылающие к архангелу Михаилу, в честь которого названа команда Яна.

Несмотря на неудобства, Петр Ян сумел защитить чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, одержав победу над Двалишвили единогласным решением судей

Это уже третье противостояние между Яном и Двалишвили. Первая встреча прошла в марте 2023 года на турнире UFC 221, тогда победил грузинский спортсмен. В декабре 2025 года Ян взял реванш.