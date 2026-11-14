ТАСС: боец Усман Нурмагомедов может обжаловать решение суда в ОАЭ по драке

Усман Нурмагомедов вправе оспорить приговор суда в Абу-Даби по делу о драке ТАСС: боец Усман Нурмагомедов может обжаловать решение суда в ОАЭ по драке

Москва14 ноя Вести.Российский боец смешанных единоборств, чемпион лиги PFL в легком весе Усман Нурмагомедов и другие фигуранты дела о массовой драке в Абу-Даби имеют право обжаловать решение суда в апелляционном порядке. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

Собеседник агентства пояснил, что участники инцидента, получившие по шесть месяцев лишения свободы и штрафы, вправе подать апелляционные жалобы.

Заседание суда по рассмотрению жалобы запланировано через две недели.

Ранее Нурмагомедова приговорили к шести месяцам лишения свободы за участие в конфликте с бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили.