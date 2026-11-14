Москва14 ноя Вести.Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили попросил власти Абу-Даби освободить всех задержанных после драки с участием российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых. Об этом он заявил после выступления на турнире Real American Freestyle (RAF) в столице ОАЭ, его слова передает ТАСС.

Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста заявил Двалишвили

11 ноября Мераб Двалишвили сообщил, что российский боец Усман Нурмагомедов, брат Умара Нурмагомедова, вместе с друзьями напал на него в одном из отелей Абу-Даби. Двалишвили также выложил видео, на котором видно его окровавленное лицо.

Позднее стало известно, что Усмана Нурмагомедова и других участников конфликта с грузино-американским бойцом – всего 10 человек – задержали в столице ОАЭ. Двоих из них позже отпустили, а еще восемь человек арестовали на шесть месяцев и оштрафовали на 300 тыс. дирхамов.

13 ноября появилась информация, что Умар Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире RAF в Абу-Даби. Позже сообщалось, что он находится в числе задержанных.