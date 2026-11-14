Самбиста Магомеда Давудова застрелили возле банкетного зала в Дагестане В Дагестане убили 31-летнего самбиста Магомеда Давудова

Москва14 ноя Вести.В Республике Дагестана застрелили Магомеда Давудова - бронзового призера чемпионата Российской Федерации по самбо. Трагедия произошла у банкетного зала "Маракеш".

Об этом сообщил канал "Mash на спорте" в MAX.

В Дагестане убили бронзового призера чемпионата России по самбо Магомеда Давудова. 31-летнего спортсмена застрелили возле банкетного зала “Маракеш” говорится в публикации

По информации канала, 31-летний атлет находился на мероприятии. Позднее, когда он вышел на улицу, в него начали стрелять из черного автомобиля Toyota Camry.

Одна из пуль попала Давудову в голову. Довезти его до больницы не успели - спортсмен скончался в дороге.

Стрелявшие покинули место происшествия, их автомобиль разыскивают.

Давудов имел звание мастера спорта России, в 2016 году выиграл Кубок Европы по дзюдо, а в 2023 году завоевал бронзу чемпионата России по самбо.