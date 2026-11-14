Москва14 нояВести.В Махачкале правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве мужчины во время свадьбы в банкетном зале "Маракеш". По данным МВД Дагестана, это 23-летний местный житель, сообщает Telegram-канал "Криминальная хроника".
Сотрудниками УУР МВД Дагестана личность подозреваемого установлена. Им оказался 23-летний житель Махачкалыговорится в публикации
Сообщение о перестрелке поступило в дежурную часть МВД республики в 17.55 в субботу, 14 ноября. На место выехали полицейские наряды и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, во время торжества между гостями возник конфликт, который перешел в драку, а затем в стрельбу. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил другому в голову.
Пострадавшим оказался 31-летний уроженец Тляратинского района. Спасти его не удалось – он скончался по пути в больницу.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Расследование продолжается.