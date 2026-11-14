В Махачкале установили личность подозреваемого в убийстве в банкетном зале

В Махачкале полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на свадьбе В Махачкале установили личность подозреваемого в убийстве в банкетном зале

Москва14 ноя Вести.В Махачкале правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве мужчины во время свадьбы в банкетном зале "Маракеш". По данным МВД Дагестана, это 23-летний местный житель, сообщает Telegram-канал "Криминальная хроника".

Сотрудниками УУР МВД Дагестана личность подозреваемого установлена. Им оказался 23-летний житель Махачкалы говорится в публикации

Сообщение о перестрелке поступило в дежурную часть МВД республики в 17.55 в субботу, 14 ноября. На место выехали полицейские наряды и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, во время торжества между гостями возник конфликт, который перешел в драку, а затем в стрельбу. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил другому в голову.

Пострадавшим оказался 31-летний уроженец Тляратинского района. Спасти его не удалось – он скончался по пути в больницу.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.