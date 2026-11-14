СК в Махачкале возбудил дело после гибели мужчины от огнестрельного ранения

В Махачкале после убийства мужчины в банкетном зале возбудили уголовное дело СК в Махачкале возбудил дело после гибели мужчины от огнестрельного ранения

Москва14 ноя Вести.В Махачкале после гибели мужчины в результате стрельбы в банкетном зале возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщило СУ СК РФ по Республике Дагестан на платформе MAX.

Следственным отделом по Советскому району г. Махачкалы СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) говорится в публикации

По версии следствия, в одном из банкетных залов города между местным жителем и мужчиной возник конфликт, в ходе которого первый выстрелил в оппонента. Пострадавший получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу, но спасти не смогли – он умер от полученных травм.

Сейчас следователи и криминалисты выясняют детали произошедшего и устанавливают местоположение предполагаемого стрелка.

Ранее сообщалось, что в Дагестане застрелили бронзового призера чемпионата Российской Федерации по самбо Магомеда Давудова. Трагедия произошла у банкетного зала "Маракеш".