По делу об убийстве самбиста Давудова задержан 23-летний житель Махачкалы

Силовики задержали подозреваемого в убийстве самбиста Давудова в Махачкале По делу об убийстве самбиста Давудова задержан 23-летний житель Махачкалы

Москва14 ноя Вести.В Махачкале 23-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.

По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города сказал собеседник агентства

Как уточнили люди из окружения самбиста, по предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта.

Ранее сообщалось, что в Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели мужчины в результате стрельбы в банкетном зале.