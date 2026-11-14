Москва14 нояВести.В Махачкале 23-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана.
По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель городасказал собеседник агентства
Как уточнили люди из окружения самбиста, по предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта.
Ранее сообщалось, что в Махачкале Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после гибели мужчины в результате стрельбы в банкетном зале.