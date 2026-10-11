Дагестанского легкоатлета Таймазова похоронят в поселке Старый Кяхлуай Паралимпийского чемпиона Мусу Таймазова похоронят в Махачкале

Москва11 окт Вести.Дагестанского легкоатлета, чемпиона Паралимпийских игр в метании клаба Мусу Таймазова похоронят под Махачкалой, в поселке Старый Кяхулай.

Об этом РИА Новости сообщили в администрации города, отметив, что дата погребения еще не определена, поскольку его семья ожидает выдачи тела спортсмена.

В субботу врио главы Дагестана Федор Щукин сообщил, что Таймазов скончался после продолжительной болезни в возрасте 42 лет.

Муса Таймазов - чемпион Паралимпиады-2020 в Токио, бронзовый призер чемпионата мира-2019 и четырехкратный чемпион России по метанию клаба, мировой рекордсмен.