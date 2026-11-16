В Махачкале арестован подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

В Дагестане арестовали подозреваемого в убийстве самбиста Вацилова Давудова В Махачкале арестован подозреваемый в убийстве самбиста Давудова

Москва16 ноя Вести.В Махачкале заключен под стражу подозреваемый в убийстве мужчины, сообщает в MAX пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, на свадьбе в одном из банкетных залов Махачкалы произошел конфликт между мужчинами, во время которого один из участников выстрелил в голову потерпевшего. Полученное ранение оказалось смертельным.

Мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сказано в сообщении ведомства

14 ноября в Махачкале был убит 31-летний призер чемпионат России по самбо Вацилов Давудов. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего жителя Махачкалы. РЕН ТВ сообщало, что он является сыном бывшего главы инспекции ФНС по Ленинскому району столицы Республики. У подозреваемого изъяли травматический пистолет Grand Power.

Расследуется уголовное дело об убийстве.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.