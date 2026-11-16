Москва16 нояВести.В Махачкале заключен под стражу подозреваемый в убийстве мужчины, сообщает в MAX пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.
По версии следствия, на свадьбе в одном из банкетных залов Махачкалы произошел конфликт между мужчинами, во время которого один из участников выстрелил в голову потерпевшего. Полученное ранение оказалось смертельным.
Мужчина был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражусказано в сообщении ведомства
14 ноября в Махачкале был убит 31-летний призер чемпионат России по самбо Вацилов Давудов. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего жителя Махачкалы. РЕН ТВ сообщало, что он является сыном бывшего главы инспекции ФНС по Ленинскому району столицы Республики. У подозреваемого изъяли травматический пистолет Grand Power.
Расследуется уголовное дело об убийстве.
В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.