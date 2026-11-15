Не выявлено давнего конфликта в деле об убийстве самбиста в Махачкале

Подозреваемый в убийстве Вацилова Давудова не конфликтовал с самбистом Не выявлено давнего конфликта в деле об убийстве самбиста в Махачкале

Москва15 ноя Вести.Участники конфликта со стрельбой на свадьбе в Махачкале, где был убит самбист Вацилов Давудов, предварительно, поссорились на мероприятии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в Дагестане застрелили бронзового призера чемпионата РФ по самбо Магомеда Давудова. Трагедия произошла у банкетного зала "Маракеш". Возбуждено уголовное дело об убийстве. По версии следствия, между местным жителем и мужчиной возник конфликт, в ходе которого первый выстрелил в оппонента. Пострадавший получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу, но спасти не смогли – он умер от полученных травм.

Предварительно, конфликт между участниками произошел на свадьбе. Ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида сказал собеседник агентства

Давудов - бронзовый призер чемпионата России по самбо 2023 года, бронзовый призер кубка России по дзюдо 2022 и 2023 годов. Ему был 31 год.