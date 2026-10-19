SHOT: во время стрельбы во Владикавказе боец поп-ММА Исламов был под наркотиками

SHOT: раненный во время стрельбы боец поп-ММА Исламов был под наркотиками SHOT: во время стрельбы во Владикавказе боец поп-ММА Исламов был под наркотиками

Москва19 окт Вести.Боец поп-ММА Ибрагим Исмаилов, ставший участником конфликта со стрельбой во Владикавказе, в тот момент находился в состоянии наркотического опьянения, утверждает SHOT. Предположительно, в его крови нашли мефедрон.

Боец поп ММА Ибрагим Исламов был под наркотиками… При поступлении у него взяли все необходимые анализы, которые показали содержание нескольких наркотиков, в частности — мефедрон. Исламов остается в реанимации в тяжелом состоянии: он перенес операцию говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Отмечается, что все участники потасовки задержаны.

По данным МВД по Северной Осетии, инцидент произошел в ночь на 18 октября в центре города. Стрельба велась из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ, в том числе об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.