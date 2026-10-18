SHOT: бойца поп-ММА Ибрагима Исмаилова расстреляли во Владикавказе SHOT: во Владикавказе из пистолета ранили бойца поп-ММА Ибрагима Исмаилова

Москва18 окт Вести.Бойца поп-ММА Ибрагима Исмаилова, также известного как "Никархо", ранили из пистолета в ходе конфликта во Владикавказе. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, ночью между бойцом и компанией молодых людей произошла ссора. Дошло до драки, и кто-то из участников достал пистолет.

В Исмаилова выстрелили несколько раз. Сейчас он в реанимации, также в больницу увезли еще одного пострадавшего.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину. Всех участников конфликта установили, дело находится на контроле МВД по Северной Осетии.