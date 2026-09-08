Бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за езду в нетрезвом виде и без прав

В Москве боец поп-ММА Юсупов задержан за вождение без прав в пьяном виде Бойца поп-ММА Юсупова задержали в Москве за езду в нетрезвом виде и без прав

Москва8 сен Вести.Правоохранительные органы задержали в Москве бойца поп-ММА Зелимхана Юсупова за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав. Информацией поделился канал "Mash на спорте" в MAX.

Поп-ММАшника Зелимхана Юсупова задержали в Москве за езду по городу на Hongqi H5 без прав и в нетрезвом виде говорится в сообщении

По данным источника, боец находился не в себе после последнего поражения и таким образом выплескивал эмоции на дороге.

Ранее Юсупова уже привлекали по статье за отказ от медосвидетельствования. На этот раз он также не стал сдавать анализы. Теперь Юсупову грозит уголовная статья.