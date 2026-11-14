Опубликовано видео с места стрельбы в самбиста Давудова в Махачкале

В Сети показали кадры первых минут после убийства самбиста Давудова Опубликовано видео с места стрельбы в самбиста Давудова в Махачкале

Москва14 ноя Вести.Telegram-канал "Криминальная хроника" опубликовал видео, снятое в первые минуты после выстрела в бронзового призера чемпионата России по самбо Давудова.

На записи очевидец сначала снимает застреленного спортсмена, который еще в сознании, а затем показывает растекающееся на асфальте пятно крови.

Перестрелка во время свадьбы в Махачкале, в банкетном зале Маракеш, закончилась убийством человека… Спасти 31-летнего уроженца Тляратинского района не удалось. Он скончался по пути во 2-ую городскую больницу говорится в публикации

Ранее сообщалось, что в Махачкале возбудили уголовное дело об убийстве после гибели мужчины в результате стрельбы в банкетном зале. Позже в Махачкале задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. По предварительным данным, стрельба произошла из-за конфликта.