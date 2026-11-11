Врач сборной РФ оказал первую помощь упавшему в обморок самбисту с Украины на ЧМ

Врач сборной России помог потерявшему сознание украинскому самбисту на ЧМ Врач сборной РФ оказал первую помощь упавшему в обморок самбисту с Украины на ЧМ

Москва11 ноя Вести.Врач российской национальной команды по самбо помог привести в чувство украинского спортсмена Владислава Руднева, потерявшего сознание во время схватки на чемпионате мира в Ташкенте.

Инцидент произошел 8 ноября в ходе поединка 1/8 финала по боевому самбо в весовой категории до 79 кг.

Руднев лишился чувств после проведенного российским атлетом Асланбеком Кодзаевым удушающего приема.

Медик сборной РФ совместно со специалистом из грузинской команды незамедлительно выбежал на ковер и оказал пострадавшему квалифицированную первую помощь.

По итогам соревнований Кодзаев успешно продолжить выступление и завоевал золотую медаль мирового первенства.

Ранее Кодзаев раскрыл секрет победы на чемпионате мира. По его признанию, все дело в упорных тренировках.