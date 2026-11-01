Москва1 нояВести.Российский борец вольного стиля Исмаил Ханиев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Астане.
Ханиев, выступающий в весе до 79 кг, одержал победу в решающей схватке утешительного турнира за бронзу над монголом Сулдхуу Олонбаяром.
Чемпионом мира в данной категории стал американец Леви Хейнс, который ранее победил Ханиева на стадии 1/4 финала. Хейнс в финале одолел иранца Мохаммада Асгхара Нохолдиларими.
Чемпионат мира в столице Казахстана завершится позже в воскресенье, 1 ноября. Ранее 31 октября золото турнира завоевал россиянин Ибрагим Ибрагимов.