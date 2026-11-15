Москва15 ноя Вести.По информации РЕН ТВ, 23-летний Хабиб, задержанный по подозрению в убийстве самбиста Вацилова Давудова, - сын бывшего главы инспекции ФНС по Ленинскому району Махачкалы.

Подозреваемый в убийстве самбиста Вацилова Давудова является сыном экс-начальника районной ИФНС в Махачкале, стало известно РЕН ТВ говорится в публикации

У молодого человека изъяли травматический пистолет Grand Power: по предварительным данным, оружие применялось в банкетном зале на свадьбе, где был смертельно ранен призер чемпионата России. Ранее у подозреваемого уже изымали пистолет "Гроза", хранившийся незаконно.

Отец Хабиба руководил районной инспекцией ФНС с 2018 по 2023 год. Сам подозреваемый проживает в Дагестане.

В субботу на свадьбе в Махачкале гости поссорились, и конфликт перерос в драку со стрельбой. Один из участников достал пистолет и выстрелил в 31-летнего спортсмена. Давудов скончался по пути в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.