Москва10 октВести.Золотой медалист Паарлимпийских игр Муса Таймазов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.
Он отметил, что обладатель мирового рекорда по метанию клаба ушел из жизни в результате продолжительной болезни.
Скончался дагестанский легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр в Токио и мировой рекордсмен в метании клаба Муса Таймазовнаписал он в MAX
Временно исполняющий обязанности главы республики выразил свои соболезнования родным, близким, тренерам и почитателям таланта спортсмена.