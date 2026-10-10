Мировой рекордсмен в метании клаба Таймазов скончался в 42 года

Чемпион Паралимпиады Таймазов умер после продолжительной болезни Мировой рекордсмен в метании клаба Таймазов скончался в 42 года

Москва10 окт Вести.Золотой медалист Паарлимпийских игр Муса Таймазов умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Он отметил, что обладатель мирового рекорда по метанию клаба ушел из жизни в результате продолжительной болезни.

Скончался дагестанский легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр в Токио и мировой рекордсмен в метании клаба Муса Таймазов написал он в MAX

Временно исполняющий обязанности главы республики выразил свои соболезнования родным, близким, тренерам и почитателям таланта спортсмена.