Скончался заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Камболат Габисов

Заслуженный тренер по вольной борьбе Камболат Габисов умер в возрасте 96 лет Скончался заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Камболат Габисов

Москва25 ноя Вести.Ушел из жизни заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе, мастер спорта Камболат Габисов, сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР). Ему было 96 лет.

Церемония прощания пройдет завтра, 26 ноября, во Владикавказе.

На 97-м году жизни не стало заслуженного тренера СССР и России по вольной борьбе, мастера спорта Камболата Ибрагимовича Габисова говорится в сообщении ФСБР в соцсети "ВКонтакте"

В ФСБР подчеркнули, что за годы тренерской деятельности Камболат Ибрагимович подготовил более 30 мастеров спорта СССР, его воспитанниками были олимпийский чемпион Анатолий Семеряков, а также чемпионы Европы Борис Бигаев и Олег Калоев.

Соболезнования родным и близким Камболата Ибрагимовича выразили члены Федерации спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе.