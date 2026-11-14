Ирландский журналист посмеялся над уровнем знаний Каллас по истории России Журналист Макдональд посмеялся над уровнем знаний Каллас по истории России

Москва14 ноя Вести.Ирландский журналист Брайан Макдональд посмеялся над словами главы евродипломатии Каи Каллас из-за низкого уровня ее знаний по истории России. Соответствующий комментарий он опубликовал в соцсети X.

13 ноября Каллас заявила, что России не нужны гарантии безопасности по итогам мирного урегулирования конфликта, потому что на страну якобы "никто никогда не нападал".

Журналист назвал ее слова "сенсационном заявлением" и задался вопросом о том, а "что же тогда делали" французские войска в 1812 году и фашистская Германия в 40-х.

Возникает вопрос: а что же тогда делали французы под Бородино в 1812 году и немцы под Сталинградом в 1942 году? По-видимому, это было просто какое-то недоразумение говорится в посте Макдональда

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Каллас совершенно не знакома с историей.