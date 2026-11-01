"G20 — это не званый ужин": журналист осадил Каллас после выпада в адрес Лаврова Ирландский журналист Макдональд раскритиковал Каллас за слова о Лаврове

Москва1 ноя Вести.Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас после ее высказываний в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Ранее Каллас обвинила российского министра в якобы ложных заявлениях о конфликте на Украине, а также заявила, что в присутствии России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в Атланте "не было особой пользы".

Россия является одним из основателей G20 и участвует в обсуждениях на полях саммитов с момента создания форума в 1999 году. <…> G20 — это членская организация, а не званый ужин, где госпожа Каллас утверждает список гостей напомнил журналист в публикации в соцсети X

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что никто не спрашивал у Каллас советов по организации встреч G20, и ее мнение на эту тему никому не интересно. Дипломат также назвала главу евродипломатии "пугалом в прекрасном саду ЕС", которое лишь наводит страх "глупыми заявлениями".