Москва1 ноя Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас превратилась в "пугало в еэсовском саду", бесцельно и глупо продолжая наводить страх своими заявлениями, включая тему предстоящего саммита G20 ("Большой двадцатки") в Майами и приглашения на него президента России Владимира Путина. При этом ни советов, ни мнения по этому вопросу у нее никто не спрашивал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Каллас стала таким вот пугалом в "еэсовском прекрасном саду". Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай, но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо. По "двадцатке" у нее совета никто не спрашивал, мнение ее никому не интересно заметила дипломат в беседе с KP.RU

Ранее Каллас выступила против приглашения Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки". По ее мнению, приглашение российского лидера приведет к нормализации участия России в международных форумах.