Захарова иронично прокомментировала слова Каллас о приглашении Путина на G20 Захарова заявила, что Каллас ведет себя как "пугало в прекрасном саду" ЕС

Москва1 ноя Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недовольство главы евродипломатии Каи Каллас приглашением президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Ее слова приводит KP.RU.

По мнению дипломата, Каллас ведет себя как "пугало в прекрасном саду" Евросоюза, которое лишь наводит страх "глупыми заявлениями".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва благодарна за приглашение и оно будет проработано. Каллас, в свою очередь, выразила недовольство этим решением американских властей.

Понимаете, Каллас стала таким вот пугалом в "ЕСовском прекрасном саду". Обычно пугало ставят отгонять птиц, чтобы те не склевали урожай. Но в Евросоюзе урожая давно нет из-за своих собственных садовников-неумех, которые несколько лет сами уничтожали свои же наделы. Уже и птицам-то не на что позариться. А пугало Каллас так и продолжает наводить страх своими заявлениями, бесцельно и глупо сказала Захарова

Дипломат подчеркнула, что мнение Каллас по организации встреч G20 никого не интересует, поскольку ее об этом никто не спрашивал. При этом Россия остается полноправным участником "Большой двадцатки". Владимир Путин лично не участвовал в саммитах G20 с 2019 года. Евросоюз также входит в объединение и будет представлен на встрече в Майами председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Антониу Коштой. Сама Каллас в списке участников саммита не значится.