Москва13 нояВести.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова главы евродипломатии Каи Каллас о "российских нарративах".
Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не следует поддаваться на российские нарративы, касающиеся вопросов безопасности.
Заявление Каллас – проявление сумасшествиясказал Константинов РИА Новости
По мнению главы крымского парламента, Каллас занимает свою должность благодаря политической конъюнктуре, и готова менять риторику в зависимости от того, какие задачи перед ней ставят.
Константинов также назвал главу евродипломатии глубоко необразованной и отметил, что для Европы трагично иметь такого человека на руководящем посту.