В Крыму заявление Каллас о "российских нарративах" назвали сумасшествием Константинов раскритиковал слова Каллас о "российских нарративах"

Москва13 ноя Вести.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием слова главы евродипломатии Каи Каллас о "российских нарративах".

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу не следует поддаваться на российские нарративы, касающиеся вопросов безопасности.

Заявление Каллас – проявление сумасшествия сказал Константинов РИА Новости

По мнению главы крымского парламента, Каллас занимает свою должность благодаря политической конъюнктуре, и готова менять риторику в зависимости от того, какие задачи перед ней ставят.

Константинов также назвал главу евродипломатии глубоко необразованной и отметил, что для Европы трагично иметь такого человека на руководящем посту.