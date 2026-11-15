Стивен Кинг: авиационный коллапс в США вызван прибытием инопланетян Стивен Кинг: причина коллапса авиасообщения в США - прибытие инопланетян

Москва15 ноя Вести.Прибытие инопланетян на Землю стало причиной масштабного сбоя в авиасообщении в США, отметил писатель Стивен Кинг в соцсети X.

Пришельцы приземлились. Вот в чем настоящая причина приостановки полетов в шутку отметил Кинг

Писатель предположил, что власти США якобы не хотят вызвать всемирную панику. А пришельцы слепы, но обладают невероятно острым слухом.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило 13 ноября об общенациональной приостановке вылетов самолетов из американских аэропортов.

По словам министра транспорта США Шона Даффи, причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением.

Подобные ограничения ранее вводились после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023 года из-за технического сбоя в компьютерной системе управления полетами.