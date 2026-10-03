Расчистка, зачистка, минные шлагбаумы: инженеры-штурмовики о задачах на СВО Инженеры-штурмовики ВС РФ Курган, Сенатор и Грей рассказали о боевых задачах

Москва3 окт Вести.В составе Инженерных войск Вооруженных сил России (ВС) РФ действуют штурмовые подразделения, которые работают малыми группами и идут впереди основных штурмовиков. О выполняемых боевых задачах рассказали ИС "Вести" командиры инженерно-штурмовых рот с позывными Курган и Сенатор, а также военнослужащий ВС РФ с позывным Грей.

Бойцы их подразделения, входящего в состав 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады, во время каждой боевой задачи расчищают путь для продвижения штурмовых подразделений. Штурмовики-саперы двойками и тройками идут впереди основных штурмовиков.

Мы обеспечиваем беспрепятственное продвижение общевойсковых сил, мотострелковых подразделений. Соответственно, все, что может препятствовать этим штурмовым подразделениям при заходе на позиции – мы должны это устранять, будь то взрывные заграждения, невзрывные заграждения, рубежи, подготовленные к обороне. Это все ложится на наши плечи рассказал Сенатор

Инженеры-штурмовики не только пробивают дорогу, но и достаточно часто участвуют в стрелковых боях. О них рассказал Курган – офицер ВС РФ Даниил Желнин.

В огневой контакт вступали не раз. Проделывали проход, где-то была незаметная огневая точка противника, где противник открывал огонь, пришлось вступать в контакт с противником. Принимали бой, отражали бой, проделывали проход. Прошла штурмовая группа, начинает зачищать либо опорный пункт, либо уже окопы и позиции противника. Мы с ними проходим, зачищаем, и следующая задача стоит – перекрыть минными шлагбаумами более вероятные места наступления противника, где может быть контратака поделился Курган

Готовят этих бойцов и как саперов, и как штурмовиков.

У нас комбинированно было – мы обучались и саперному делу, и штурмовому делу. То есть мы и опорники, и здания учились штурмовать, и с минами занимались. В общем, все у нас комбинированно. У нас инженерно-штурмовой взвод, батальон штурма и разграждения рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Грей

Ранее сапер расчета БПЛА 11-й бригады с позывным Пластун рассказал ИС "Вести" о дистанционной установке минных заграждений в глубоком тылу противника с помощью беспилотников "Молния-2".