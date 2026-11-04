Москва4 ноя Вести.Санинструктор отряда им. П. Судоплатова "БАРС 32" Елена Саморукова с позывным Ласка привела раненного в зоне СВО бойца в чувство при помощи шоковой фразы, которая позволила врачам стабилизировать состояние пациента и быстро его эвакуировать. Об этом она рассказала в интервью ИС "Вести".

По словам Саморуковой, страх для человека – нормальная реакция в боевых условиях, однако паника мешает оказанию помощи, поэтому в критический момент медику пришлось прибегнуть к нестандартному психологическому приему.

Я всегда говорю, что страх наш друг, а паника – наш враг. То есть страх для человека – это нормально. Не боятся только дураки. У человека есть такое [состояние], как я называю захват замком. То есть мы принимаем позу зародыша, когда нам больно. Мы обхватываем себя, мы сворачиваемся. И он не дает работать. Ну не дает, а смотрит. И он все время[говорит мне]: "Я умру, я умру, я умру". Я наклонилась вот так, говорю: "Ты умрешь". И он замер. Вот он просто замер, и тело расслабилось. Потом я наклонилась, сказала: "Но не сейчас". Говорю: "Просто дай нам поработать. Моргни, если ты меня услышал рассказала Ласка

Позже боец, которого удалось спасти, сам признался медику, что эта фраза буквально заставила его замереть.

Когда я его везла, он мне в машине сказал: "Когда ты сказала, что я умру, у меня сердце остановилось". Вот он прямо замер в моменте. Я говорю: "Ну, я не знаю, иногда, может, и нужно устраивать такие шоковые терапии". Ну то есть как-то стабилизировать, чтобы дали поработать быстрее и быстрее вывезти сказала она

Ранее военный медик с позывным Минус рассказал, что спас в зоне спецоперации жизни более 500 сослуживцев.