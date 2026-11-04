Москва4 ноя Вести.Эвакуационные и медицинские автомобили в зоне проведения специальной военной операции часто становятся желанными мишенями для боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила санинструктор отряда им. П. Судоплатова "БАРС 32" Елена Саморукова с позывным Ласка.

У нас сейчас война меньше стрелковая, она больше минно-взрывная, она осколочная, это сбросы. Ну и, соответственно, это раздробленные кости, это проникающие ранения грудной клетки и брюшной полости, ранения головы… Под обстрелы мы постоянно попадали, то есть машины медицинские, машины эвакуационные – они всегда жирная мишень. У нас группу эвакуации обстреливали, жгли машины, у нас медики наши пострадали, у нас погиб медик рассказала Ласка

Ранее сообщалось, что раненую жительницу Алешек доставили в больницу на тачке, поскольку выехавшая на вызов скорая подорвалась на мине ВСУ.