Депутат Рады Яцык: в рядах штурмовиков ВСУ есть люди с онкологией и анорексией

Депутат Рады Яцык заявила, что в штурмовики ВСУ попадают боевики с онкологией Депутат Рады Яцык: в рядах штурмовиков ВСУ есть люди с онкологией и анорексией

Москва28 окт Вести.Боевики с третьей-четвертой стадией онкологического заболевания или массой тела 30 килограммов с анорексией попадают в штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной рады Юлия Яцык.

По ее словам, которые приводит украинский YouTube-канал "Суперпозиция", законопроект об ответственности должностных лиц за незаконную мобилизацию готов ко второму чтению, однако уже год не выносят на голосование.

Как лица с анорексией 30-килограммовые проходят ВВК (военно-врачебная комиссия – прим. ред​​​.) за один час и направляются в штурмовые войска? … Или с третьей или четвертой стадией онкологического заболевания сказала Яцык

Депутат подчеркнула, что в Раде для вынесения законопроекта на голосование не хватает "политической воли".

В июле уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские ВВК выносят заключение о пригодности к службе в ВСУ даже в отношении людей с ВИЧ и психическими расстройствами.