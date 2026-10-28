Москва28 октВести.Боевики с третьей-четвертой стадией онкологического заболевания или массой тела 30 килограммов с анорексией попадают в штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила депутат Верховной рады Юлия Яцык.
По ее словам, которые приводит украинский YouTube-канал "Суперпозиция", законопроект об ответственности должностных лиц за незаконную мобилизацию готов ко второму чтению, однако уже год не выносят на голосование.
Как лица с анорексией 30-килограммовые проходят ВВК (военно-врачебная комиссия – прим. ред.) за один час и направляются в штурмовые войска? … Или с третьей или четвертой стадией онкологического заболеваниясказала Яцык
Депутат подчеркнула, что в Раде для вынесения законопроекта на голосование не хватает "политической воли".
В июле уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские ВВК выносят заключение о пригодности к службе в ВСУ даже в отношении людей с ВИЧ и психическими расстройствами.