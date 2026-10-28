Москва28 окт Вести.На Украине людей с ограниченными возможностями вынуждают идти воевать. Об этом ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Там создают условия, что сегодня получить после ранения социальную защиту очень сложно. Много есть сюжетов, когда на Крещатике стоят военные и просят милостыню, потому что очень сложно защитить свой статус инвалида. И они тянут с выплатами. А когда у человека нет денег, а ему предлагают еще раз туда сходить воевать, то люди в отчаянии принимают такие решения заметил он

По словам Олейника, фактически киевский режим сейчас адаптирует собственную концепцию "воевать до последнего украинца" в "воевать до последнего инвалида".

А задача у них - выкачать всех. Зеленский же обслуживает интересы Запада, и вся концепция сводится к тому, что он никакого отношения не имеет к украинскому народу. Этот народ для него чуждый и о нем он абсолютно не беспокоится. Потому их задача - толкнуть последнего, а самим успеть выскочить из могилы и жить припеваючи где-то Лондоне или Нью-Йорке заявил Олейник

Ранее политик заявил, что на Украине складывается ситуация серьезного внутреннего конфликта. Он убежден, что на Украине неизбежна гражданская война.