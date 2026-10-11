Москва11 октВести.Украинские власти готовят ужесточение правил отсрочки от мобилизации для родственников людей с инвалидностью. Об этом написала бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Она отметила, что офис военного омбудсмена Украины уже подготовил законопроект.
Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семейпояснила Денисова
Теперь, согласно изменениям, если у ребенка с инвалидностью присутствуют оба родителя, то они могут лишиться права на отсрочку.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что киевский режим может принять решение о привлечении женщин к военной службе на тыловых должностях.