Эксперт - о том, зачем на Украине снимают ролики о подготовке к бою инвалидов Карнаухов объяснил, зачем на Украине снимают видео о бойцах-инвалидах

Москва28 окт Вести.Украина сейчас делает все, чтобы привлечь людей на фронт, с этой же целью было снято видео, как ВСУ готовят к бою инвалидов. Об этом рассказал политолог Сергей Карнаухов в интервью ИС "Вести".

Американский телеканал ABC News показал, как на Украине готовят к выполнению боевых задач для ВСУ военнослужащих, лишившихся рук и ног. На видео украинский боец с ампутированными четырьмя конечностями осваивает управление беспилотниками.

Сейчас Украина делает все, чтобы мобилизовать как можно людей больше людей на фронт. Целая цепочка политических решений заявил Сергей Карнаухов

Так, по его словам, Владимир Зеленский продлевает мобилизацию и военное положение. Депутат Марьяна Безуглая говорит о том, что нужно отменять бронь по мобилизации для всех категорий, в том числе для депутатов. Тут же выходит премьер-министр Сергей Корецкий и говорит о том, что нужно усилить мобилизацию.

Дальше подключаются зарубежные СМИ добавил он

Под это сейчас делают различные ролики, которые направлены на принудительную мобилизацию различных слоев населения. Это и женщины, и инвалиды, отметил Сергей Карнаухов.