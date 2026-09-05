Москва5 сенВести.Украинские военные в прифронтовых районах Запорожской области используют беспилотники с громкоговорителями, чтобы принуждать местных жителей к досмотру личных вещей, автомобилей и вставанию на колени. Об этом РИА Новости на Восточном экономическом форуме сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, требования передаются через установленное на дронах звуковое оборудование и сопровождаются угрозами физической расправы. Кроме того, Рогов обвинил ВСУ в целенаправленных атаках с помощью беспилотников на гражданские автомобили с мирными жителями.