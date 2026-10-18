После подрыва скорой на мине раненую жительницу Алешек везли в больницу на тачке

Скорая не смогла забрать раненую жительницу Алешек из-за подрыва на мине После подрыва скорой на мине раненую жительницу Алешек везли в больницу на тачке

Москва18 окт Вести.Раненую жительницу Алешек доставили в больницу на тачке, поскольку приехавшая на вызов скорая, не смогла ее забрать из-за подрыва на мине.

Пострадавшая рассказала в беседе с ТАСС, что ей в спину попал осколок, а когда вызвали медиков, их машина наехала на мину ВСУ. В результате ее пришлось везти в Алешковскую ЦРБ на мусорной тачке.

Утром скорую вызвали. Скорая заезжала уже во двор и взорвалась на мине. Мы как чухнули (быстро отошли – примечание редакции) назад. Это страшно. А меня на маленькую мусорную тачку посадили, я скрюченная сидела, и вот привезли в больницу рассказала она

Женщина добавила, что лишилась дома и имущества после атак ВСУ: ее квартира в девятиэтажном доме сгорела, а с собой она смогла взять лишь сумку с необходимыми вещами.

После лечения женщину эвакуировали в один из пунктов временного размещения в Херсонской области.