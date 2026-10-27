Москва27 окт Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают своих же людей, когда те попытаются покинуть позиции или эвакуироваться с занимаемой территории. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.

Ничего удивительного нет в том, что они стреляют по своим. Пруфы есть, и морпехи наши рассказывали мне, что когда на островах там боевики сдавались в плен, то по ним свои же дронами били. По большому счету, и по мирным бьют, запрещая мирным выходить из населенного пункта заявил он

Все дело и в нежелании командования получать обременения в виде раненных и, в целом, в отсутствии сострадания у боевиков ВСУ, уверен эксперт.

Своих они не щадят по разным причинам – это и нежелание платить компенсацию за "трехсотых" для командиров, и в целом у них нет эмпатии. Вот в этом основная проблема - отсутствие сострадания сказал он

Ранее сообщалось, что в составе наемных подразделений ВСУ действуют боевики из колумбийских и мексиканских картелей.