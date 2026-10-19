Эксперт раскрыл, как в ВСУ поступают с ждущими РФ мирными жителями Эксперт Казанин: ВСУ идут на убийство мирных, ждущих армию РФ

Москва19 окт Вести.Украинские военные крайне негативно и жестоко относятся к гражданским, которые в ожидании освобождения российской армией не покидают удерживаемые ВСУ города. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Максим Казанин.

Эксперт отметил, что украинские боевики нередко идут на убийство мирных жителей, которых считают "ждунами".

Нужно сказать, что отношение к ним прежде всего крайне подозрительное. То есть украинские военные считают, что эти люди, значит, наблюдают за ними, собирают разведывательную информацию и передают российским военным. Это обусловливает крайне негативное отношение к ним. В большинстве случаев украинские военные никоим образом такому населению не помогают, а даже чинят, значит, препятствия. В некоторых случаях уничтожают при помощи FPV-дронов, минометами разносят дома. В целом пытаются, значит, скажем, всячески очернить российских военных сообщил Максим Казанин

Ранее пожизненно осужденный украинский наемник из Грузии Мамука Гацарелия сообщил, что командование ВСУ воспринимает наемников как солдат, которых можно отправлять "на убой" на самые опасные участки фронта.